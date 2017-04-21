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亚洲 | 2017年 4月 22日 星期六 03:36 BJT

全球金市：黄金在淡静交投中攀升，投资者在法国总统选举前保持谨慎

    * 黄金在连涨五周后，本周周线持稳
    * 白银连跌第五天

    路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末
法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。
        
    1830  GMT，现货金      上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周
线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。
    
    美国期金       收高0.4%至每盎司1,289.10美元。
    
    “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商
品分析师Jonathan Butler说。
    
    法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰
国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避
险买需可能增强。
        
    “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美
元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。
    
    如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史
高位1,920.30美元以来的下行趋势线，Butler称。
    
    投资者也关注美国情势，美国总统特朗普称，将在周三宣布重大的税
改计划。
        
    现货银      跌0.6%至每盎司17.89美元，连续第五日下跌，尽管周
一曾触及五个月高位，但本周周线迄今下跌逾3%。
    
    现货铂金      跌0.8%至970美元。钯金      下滑1%至791.75美元
。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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