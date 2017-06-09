全球金市：黄金连跌第三日，因英国大选产生的不确定性提振美元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透班加罗尔6月9日 - 黄金周五连续第三日下跌，因美元在英国选 举未产生具有绝对优势党派之后走强。不过多数投资人似乎对这种不确定 性不以为然。
投票结果公布后，现任首相特雷莎梅所属的保守党未赢得议会的绝对 多数席位。她提前举行选举是希望得到更强的民意支持，然后进行艰苦的 退欧谈判。
“选举结果可能产生一些避险情绪，这应当给予黄金温和支持，但要 取决于英国与欧盟(就退欧)展开何种谈判，”NAB分析师John Sharma表示 。
“目前而言，看来市场以平常心看待这件事。”
0624GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,275.26美元。现货金本周恐录得0.5%跌幅，为五周来首次周线下跌。
美国8月期金下跌0.2%，至1,277.50美元。
稍早时，金价受到美国一些事件的打压，包括前联邦调查局(FBI)局长科米的国会证词，以及美国经济数据表现好转。
“看看英国及美国的情况，以及最近的欧洲央行会议，我们认为整体情况没什么大变，” J. Rotbart & Co管理合伙人Joshua Rotbart称。
“前路崎岖，价格随之变动，但假设短期内没有重大军事冲突，或任何其他可能导致弹劾总统特朗普的发展，我们认为金价将来回波动，呼应其他资产的表现。”
现货钯金一度升至近三年高位861.4美元。
现货银跌0.1%，至17.36美元，铂金升0.7%，至938.70美元。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 王洋/汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为