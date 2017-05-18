全球金融：新国际保险合同会计准则的实施成本估计达30-40亿欧元--德勤

路透香港5月18日 - 专业服务机构德勤周四称，新国际保险合同会计准则的实施成本估计达30-40亿欧元，相当于此前欧盟业界“偿二代”监管规则的相关成本。

国际会计准则理事会（IASB）今天发布《国际财务报告准则第17号》（IFRS 17），旨在提供一套统一的国际记帐标准，让投资者更容易解读和比较不同管辖区的保险企业的财务状况和业绩，作为应对保险业帐目为一“黑匣子”的批评。

新准则将于2021年1月1日生效，全球450家上市保险公司将受影响，而他们所管理的资产共计13万亿美元。

德勤全球国际财务报告准则保险行业领导人Francesco Nagari表示，新准则的实施需要投入大量资源，保险公司需对其精算和财务报告流程、系统和资料做出重大调整。

“此举将使得众多保险公司承担相关实施成本，金额之大将相当于之前欧盟业界实施偿二代监管规则的相关成本，整体金额估计达30至40亿欧元。”他说。

德勤认为，寿险公司所需的投入将高于财产保险公司。寿险保单涉及的保障期间较长，加上寿险保单普遍附有期权和担保收益，因此将需要一系列更为细致的会计和精算数据。

新准则对保险负债的计量将反映市场利率及保单持有人的保证利益所产生的影响，保险收入将于保障期间内有系统地确认；而保险合同的预计利润将在财务报表中明确并单独列为保险负债的其中一组成部分。（完）