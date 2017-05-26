全球金融：比特币受日韩散户投资者热捧，价格创历史新高

路透香港5月26日 - 分析师和市场参与者周五表示，日本和韩国买盘推动比特币价格本周升至历史新高，该数字货币价值已较年初翻了一倍。

比特币价格周四创下2,760.10美元的历史新高，疯狂的买盘导致Coinbase网站瘫痪，Coinbase是一家全球比特币公司，消费者可在该平台上买卖比特币。比特币价格之后回落至2,632.74美元。

日本和韩国在全球最大的比特币市场之列，根据CryptoCompare.com的数据，日本和韩国市场的比特币价格比全球平均价格高出300多美元。

分析师称，这一涨势似乎是由来自规模较小的散户投资者所推动，说明比特币越来越被一般投资大众当做一种十分类似黄金的替代资产类别。

“有人在很短时间内就大赚了一笔，吸引了更多媒体关注。然后，甚至那些不懂虚拟货币的人也进来了，认为这可能是一种短期赚大钱的途径，”韩国加密货币服务公司Coinone高管Kim Jin-hyeong表示。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)