全球金融：比特币受日韩散户投资者热捧，价格创历史新高

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 分析师和市场参与者周五表示，日本和韩国买盘推动比特币价格本周升至历史新高，该数字货币价值已较年初翻了一倍。
比特币价格周四创下2,760.10美元的历史新高，疯狂的买盘导致Coinbase网站瘫痪，Coinbase是一家全球比特币公司，消费者可在该平台上买卖比特币。比特币价格之后回落至2,632.74美元。
日本和韩国在全球最大的比特币市场之列，根据CryptoCompare.com的数据，日本和韩国市场的比特币价格比全球平均价格高出300多美元。
分析师称，这一涨势似乎是由来自规模较小的散户投资者所推动，说明比特币越来越被一般投资大众当做一种十分类似黄金的替代资产类别。
“有人在很短时间内就大赚了一笔，吸引了更多媒体关注。然后，甚至那些不懂虚拟货币的人也进来了，认为这可能是一种短期赚大钱的途径，”韩国加密货币服务公司Coinone高管Kim Jin-hyeong表示。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为