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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 16:53 BJT

全球金融：监管松绑加大金融危机再现风险，美国立场很关键--法国央行

路透巴黎4月20日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周四表示，任何取消金融领域近年来所出台监管措施的举动，都将增加再次爆发危机的风险，他还称美国政府在此事上的立场至关重要。

维勒鲁瓦德加洛在一份金融稳定性报告中称，监管措施令金融体系更加安全，应将其视为一份资产来保存下来。

“任何退步之举或大规模放松监管，都可能加剧再次发生金融危机的风险，”维勒鲁瓦德加洛说道，还称现在面临的挑战在于强化这些监管规则。“当然，美国新政府对此事的态度将是关键：现在，密切的国际合作及强有力的政治决心比以往任何时候都至关重要。”(完) (编译 王琛；审校 刘秀红)
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