全球钢铁：印度政府对47项钢品课征五年反倾销税

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透新德里5月12日 - 印度政府一项声明称，已对47项钢品课征反倾销税。尽管遭到一些被课税国家抗议，印度政府态度愈发强硬。
一政府机构的数据显示，2016年4月到今年1月期间，印度钢铁进口按年下滑38%，主要是受到印度政府一连串保护措施影响。
周四晚间发布的声明指出，这项反倾销税是针对中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西及印尼出口的合金或非合金热轧扁钢产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。