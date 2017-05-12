全球钢铁：印度政府对47项钢品课征五年反倾销税

一政府机构的数据显示，2016年4月到今年1月期间，印度钢铁进口按年下滑38%，主要是受到印度政府一连串保护措施影响。

周四晚间发布的声明指出，这项反倾销税是针对中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西及印尼出口的合金或非合金热轧扁钢产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)