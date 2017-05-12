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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 13:58 BJT

全球钢铁：印度政府对47项钢品课征五年反倾销税

路透新德里5月12日 - 印度政府一项声明称，已对47项钢品课征反倾销税。尽管遭到一些被课税国家抗议，印度政府态度愈发强硬。

一政府机构的数据显示，2016年4月到今年1月期间，印度钢铁进口按年下滑38%，主要是受到印度政府一连串保护措施影响。

周四晚间发布的声明指出，这项反倾销税是针对中国、日本、韩国、俄罗斯、巴西及印尼出口的合金或非合金热轧扁钢产品。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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