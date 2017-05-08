加拿大数据：4月就业增长令人失望；但失业率创2008年10月来最低

路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。

分析师表示，劳动力市场在最近几个月表现强劲后，理当会有暂歇，该就业报告并不会改变货币政策路径。加拿大央行本月稍后料将维持利率在0.5%不变。

加拿大统计局周五表示，上个月新增就业岗位3,200个，不及预估的1万个。失业率降至6.5%，为2008年10月以来最低，就业参与率则从65.9%降至65.6%。

尽管这是去年11月聘雇下滑以来就业表现最弱的一个月，但劳动市场过去六个月每月平均新增22,000个就业岗位。这表明经济在两年前因油价挫跌而受创后，情况已经好转。

“加拿大就业市场的趋势一直是爆发性的，”加拿大丰业银行分析师Derek Holt表示。“当这种趋势如此强劲时，我个人不会因这份就业数据就看淡前景。”

报告出炉后，加元兑美元应声下跌，投资者也在消化美国就业数据，数据显示美国就业增长强劲反弹。

**薪资增长疲弱**

加拿大4月全职就业岗位减少3.12万个，抵减了增加的3.43万个兼职岗位；但部分分析师曾预计，全职就业岗位在近期劲增后可能下降。过去六个月中，已新增16.4万个全职岗位，而同期兼职岗位则减少3.4万个。

产品制造业新增4,200个岗位，其中农业与天然资源领域招聘增幅最大。服务业流失1,000个岗位。

分析师指出部分细节较为疲弱，包括平均时薪仅比上年同期增加0.5%。加拿大央行曾指出，薪资增长疲弱显示经济中仍有不少闲置劳动力。

加拿大皇家银行助理首席经济师Paul Ferley称，薪资增长缓慢可能使央行在货币政策调整上继续保持观望态度。

“通胀方面不存在有压力的迹象，他们对美国可能出现的贸易保护主义仍然心存担忧，所以我认为他们将维持谨慎态度，”Ferley说道。(完) (编译 戴素萍/王琛；审校 李爽/张若琪)