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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 11:00 BJT

加拿大经济：仍有许多增长空间，目前有必要维持低利率--央行总裁

路透安大略省奥沙华3月28日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二指出，鉴于该国失业率和过剩产能都高于美国，因此加拿大经济应还有许多增长空间；而若加国现在就升息，则将陷入衰退。

波洛兹在回应美国升息的提问时说，美加两国增长路径类似，但加拿大有较大的增长空间，因加国尚未自油价挫跌的冲击中完全复苏。

“因此目前利率相当低，这是为了让经济有额外的空间增长...如果我们过早将利率升回正常水平，例如今天就升息，我确信经济将出现衰退。”波洛兹表示。

波洛兹为央行的温和前景看法辩护，称即便近来迹象显示就业岗位、国内生产总值(GDP)和零售销售增长强于预期，但更重要的是关注经济的下行风险，而非上行风险。

他不愿评论是否已排除降息，只表示不希望就该行的决策过程预作判断。加拿大央行预定4月12日宣布利率决议时一并公布季度货币政策报告，之后并召开记者会。(完) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)
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