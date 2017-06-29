加拿大经济：央行称两年前降息举措发挥效果，油价影响式微

路透卡加利6月28日 - 两名加拿大央行的最高政策制定者周三在不同场合中表示，2015年的多次降息达到了效果，这使得市场对该央行7月升息的预期升温。

加拿大央行总裁波洛兹与副总裁帕特森(Lynn Patterson)皆表示，加拿大最坏的情况已经过去，两年前数度降息帮助经济安然度过油价下挫的影响，暗示现在该是时候终结超低利率环境了。

“那些降息行动看起来的确发挥了效果。但我们快要做出新的利率决议，所以我不想做预判，”波洛兹在周三CNBC播出的专访中表示。

“但我们当然至少要对情势做出全盘考量...既然过剩的产能已经逐步用罄。”

加拿大央行将于7月12日宣布利率决议。

最近几周，政策制定者的语调已大幅转趋强硬，令许多原本预期加国要到2018年才会升息的分析师瞠目结舌。周三加国央行7月升息的机率已由周二的30%升至43%，波洛兹发表谈话后，加元也劲扬至四个月高点。

帕特森在面向金融分析师的演说中称，通过谈话和调查所收集的情报在央行决策中起到极其重要的作用，比如将于周五公布的企业前景调查等工具，就为央行提供了其他地方得不到的及时信息。

“这些实时看法对我们从整体上了解经济形势起到至关重要的作用，尤其是在不确定性升高的时期，这一点我怎样强调都不过分，”她说。

即便上周公布的数据显示通胀年率仅为1.3%，远低于加拿大央行2%的通胀目标，但如果企业前景调查结果强劲，则可能成为央行转向更加鹰派立场的一个原因。

虽然一些分析师称疲弱的通胀数据或将在7月束缚住央行的手脚，但帕特森指出，有些通胀指标与整体通胀存在分歧。

“的确，近期有的通胀率低于我们2%的目标，”她在演说后回答提问时称，“值得注意的是，就算是上周的最新数据，服务业通胀与商品通胀出现相当明显的差异。”

加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师Nick Exarhos表示，服务业通胀率目前更接近2-2.5%。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 白云/龚芳)