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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 05:32 BJT

加拿大股市：上涨，此前加拿大预算案没有对投资人加税

路透多伦多3月23日 - 加拿大主要股指周四收高，权重的金融股领涨大盘，昨日加拿大政府公布联邦预算案没有对投资人加税。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨85.15点，或0.55%，报15,433.61点。该指数在周三盘中触及三个月低位15,241.55点。

“股市出现释然性反弹，因许多人原本担心政府将上调资本增值税和股息税，”RKH Investments总裁和首席运营官Rick Hutcheon说。

10大类股中有九种上涨。金融股上涨1%，能源股升0.4%。工业股攀升1%，必需消费类股升0.6%，原材料股下滑0.3%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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