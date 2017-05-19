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市场报道 | 2017年 5月 20日 星期六 05:47 BJT

加拿大股市：上涨，油价攀升推动能源股领升大盘

路透多伦多5月19日 - 加拿大主要股指周五上涨，从昨日触及的五个月低位反弹，并扩大升势触及盘中高位，油价上涨，推动能源股领升大盘。加拿大将迎来维多利亚节长周末。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高181.26点，或1.19%，报15,458.46点。

周四，美国政府为8月中开始重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)启动倒计时，S&P/TSX综合指数跌至12月7日来最低15,164.73点。

该指数本周下滑0.5%。

加拿大数据显示，4月通胀持稳，3月零售销售升幅超过预期，暗示消费者支出保持良好势头。

能源股跳升2.5%，受油价上涨提振。金融股升近1%。10大类股全数收高。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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