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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 05:52 BJT

加拿大股市：下滑，因能源股跟随油价下跌

路透4月19日 - 加拿大股市主要股指周三收低，因能源股跟随油价下跌，但罗渣士通讯业绩强劲提振股价上涨，黑莓收高，受其网络安全工具将有更多潜在顾客的交易提振。

能源股下跌1.5%，因油价触及两周低位，受累于上周美国汽油库存意外增加和美国原油产量上升，削减其他产油国减产的努力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低69.69点，或0.45%，报15,552.88点。10大类股中有六种收低。

黑莓攀升3.1%，此前黑莓表示，保险公司Allied World将让其网路投保人使用黑莓的工具箱。

Barrick Gold Corp对大盘带来最大的拖累，下挫3.4%。山东天业股份周三称，公司和Barrick就买入后者旗下澳洲卡尔古利(Kalgoorlie)矿50%股权的磋商结束，没有达成交易。

其他金矿股也下跌，跟随金价跌势。

罗渣士通讯上涨1.5%，公司在周二收市后公布第一季盈利大幅上升，营收增长。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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