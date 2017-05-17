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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 05:34 BJT

加拿大股市：下跌至近五个月低位，因担忧美国政治

路透多伦多5月17日 - 加拿大主要股指周三触及近五个月最低收位，因全球市场担忧，美国总统特朗普对企业营商有利的经济计划议程可能因政治丑闻而被推迟。

全球市场下跌，因有报道称，前美国联邦调查局(FBI)局长科米的备忘录显示，特朗普尝试干扰一联邦调查。

占指数权重约三分之一的金融股跌下滑1.9%，至五个月低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低269.65点，或1.73%，报15,273.68点，录得9月以来最大单日跌幅。十大类股全数收低。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股下跌0.6%，尽管金矿股上涨，扶助缓和该板块的跌势。

油气股下滑2.1%，尽管原油期货价格上涨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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