加拿大股市：下跌至近五个月低位，因担忧美国政治

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透多伦多5月17日 - 加拿大主要股指周三触及近五个月最低收位，因全球市场担忧，美国总统特朗普对企业营商有利的经济计划议程可能因政治丑闻而被推迟。
全球市场下跌，因有报道称，前美国联邦调查局(FBI)局长科米的备忘录显示，特朗普尝试干扰一联邦调查。
占指数权重约三分之一的金融股跌下滑1.9%，至五个月低位。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低269.65点，或1.73%，报15,273.68点，录得9月以来最大单日跌幅。十大类股全数收低。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股下跌0.6%，尽管金矿股上涨，扶助缓和该板块的跌势。
油气股下滑2.1%，尽管原油期货价格上涨。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0