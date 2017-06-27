版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 28日 星期三 05:32 BJT

加拿大股市：下跌，因科技股和矿业股回落

路透多伦多6月27日 - 加拿大主要股指周二收低，因科技股和金矿股回落，抵销能源股因油价攀升而上涨所带来的支持。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌34.8点，或0.23%，报15,281.22点。

科技股下跌2.4%。材料股下滑1.3%。

10大类股中仅有三种收高。能源股领涨，上升0.7%，因油价攀升。美国原油期货收高0.86美元，报每桶44.24美元。

金融股微幅收高0.1%，受助于加拿大一些最大的银行股价微幅上升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐