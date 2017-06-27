加拿大股市：下跌，因科技股和矿业股回落

美国股市：开盘走高，市场重新评估欧洲央行总裁德拉吉的讲话
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
路透多伦多6月27日 - 加拿大主要股指周二收低，因科技股和金矿股回落，抵销能源股因油价攀升而上涨所带来的支持。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌34.8点，或0.23%，报15,281.22点。
科技股下跌2.4%。材料股下滑1.3%。
10大类股中仅有三种收高。能源股领涨，上升0.7%，因油价攀升。美国原油期货收高0.86美元，报每桶44.24美元。
金融股微幅收高0.1%，受助于加拿大一些最大的银行股价微幅上升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月28日 - 美国股市周三开盘走高，因金融股上涨，以及此前有报道称，投资者过度解读欧洲央行总裁德拉吉有关刺激计划的讲话。
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美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1