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市场报道 | 2017年 3月 21日 星期二 05:48 BJT

加拿大股市：下跌，因能源股跟随油价走低且防御类股下滑

路透多伦多3月20日 - 加拿大主要股指周一回落，因权重能源股跟随油价下跌，金融股下滑，美国升息前景也重压电信等防御类股。

电信股跌0.9%，同属高收益类股的公用事业股下跌0.4%。

能源股跌0.5%，因油价周一下滑，尽管消息称石油输出国组织(OPEC)支持将为期六个月的减产协议延长，但对美国原油产量不断上升和库存高企的担忧继续困扰投资者。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低48.17点，或0.31%，报15,442.32点。

10大类股中仅有两种收升，原材料股上涨0.9%。金融股下滑0.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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