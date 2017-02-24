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市场报道 | 2017年 2月 25日 星期六 06:27 BJT

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌

路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌247.73点，或1.57%，报15,533.47点，今日跌幅为9月13日来最大。周线下跌1.9%，本周因假期交易日减少。

10大类股全军覆没，合计占指数权重达55%的能源股和金融股分别大跌3.2%和1.4%。

原材料股下挫1.4%，尽管金价攀升至三个半月最高。

加拿大公布1月通胀年率跳升至2.1%，为逾两年最高，且大于预期。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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