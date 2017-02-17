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市场报道 | 2017年 2月 18日 星期六 06:18 BJT

加拿大股市：从上日创下的纪录高位回落，九日内首日下跌

路透多伦多2月17日 - 加拿大股市指标股指周五在九日内首日下跌，从上日创下的纪录高位回落，基本金属和贵金属价格下跌，拖累原材料股下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌25.54点，或0.16%，报15,838.63点，10大类股中仅有四种收低。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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