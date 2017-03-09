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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 06:58 BJT

加拿大股市：以平盘作收，能源股反弹抵销金融股跌势

路透多伦多3月9日 - 加拿大指标股指周四以平盘作收，能源股反弹抵销金融股的跌势。Canadian Natural Resources继上日急跌后，今日引领能源股弹升。

Canadian Natural Resources达成协议将斥资72.5亿美元，买下皇家荷兰/壳牌石油集团多数加拿大油砂资产，公司股价今日即跳升9.8%至43.31加元。

即便油价下跌，能源板块仍劲扬1.6%。自年初迄今，能源板块跌幅仍超过10%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌0.14点，至15,496.84点。

10大类股中有六类收跌。因金属价格下滑，抵销肥料企业的涨势，涵盖贵金属和基本金属及肥料企业的材料板块下跌0.4%。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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