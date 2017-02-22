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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 07:10 BJT

加拿大股市：创三周最大跌幅并脱离纪录高位，能源股跌近3%

路透多伦多2月22日 - 加拿大股市主要股指周三创出三周来的最大跌幅，脱离上日所及的纪录高位。大宗商品价格下跌打压能源与材料类股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌92.15点或0.58%，报15,830.22点。10大类股中有六类收低。

StennerZohny Investment Partners　of Richardson GMP的投资组合经理Youssef Zohny表示，投资者关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期打压以美元计价的大宗商品价格。

“我们可以预期这种走势将会持续...可能给能源及材料类股造成一些阻力，”他说。

能源股下挫近3%，包含贵金属与基本金属矿商及化肥企业在内的材料类股跌1.2%，受原油与金属价格下跌拖累。 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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