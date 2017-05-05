加拿大股市：创下两个月来最大单日涨幅，能源股跟随油价反弹

路透多伦多5月5日 - 加拿大主要股指周五创下逾两个月来最大单日升幅，因商品价格，尤其是油价，在本周稍早下跌后反弹，且美国就业岗位增幅好于预期，提振美国股市人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨185.34点，或1.2%，这是3月1日来最大单日涨幅，收报15,582.04点。该股指本周周线变动不大，周四曾触及六周最低收低。

美国原油期货收高1.5%，报每桶46.22美元，从五个月低位反弹，因沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。

加拿大能源类股上涨3%，包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股升1.4%。

铜价上涨0.8%至每吨5,584.85美元，期金升0.1%至每盎司1,228美元。