加拿大股市：创下两个月来最大单日涨幅，能源股跟随油价反弹

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透多伦多5月5日 - 加拿大主要股指周五创下逾两个月来最大单日升幅，因商品价格，尤其是油价，在本周稍早下跌后反弹，且美国就业岗位增幅好于预期，提振美国股市人气。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨185.34点，或1.2%，这是3月1日来最大单日涨幅，收报15,582.04点。该股指本周周线变动不大，周四曾触及六周最低收低。
美国原油期货收高1.5%，报每桶46.22美元，从五个月低位反弹，因沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
加拿大能源类股上涨3%，包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股升1.4%。
铜价上涨0.8%至每吨5,584.85美元，期金升0.1%至每盎司1,228美元。
10大类股全数收涨。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)