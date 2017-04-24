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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 05:44 BJT

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气

路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。

工业股、非必需性消费类股和金融股等和经济息息相关的板块升幅最大，因受到市场欢迎的法国总统候选人在首轮投票中胜选。

金融股上涨1.5%，工业股上扬0.9%，非必需性消费类股升0.7%。市场静待美国周三公布的税改计划。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨97.98点，或0.63%，报15,712.46点，为4月11日来最高。10大类股中有七种收高。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股下跌0.8%，因金价回落。能源股几无变动。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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