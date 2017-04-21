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市场报道 | 2017年 4月 22日 星期六 05:36 BJT

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响

路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低11.08点，或0.07%，报15,614.48点，本周上涨0.5%。

油价下跌，但能源股上涨0.7%，支撑商品股权值较重的多伦多证交所S&P/TSX综合指数。

工程及建筑公司SNC-Lavalin上扬2.3%，公司周四称，将以36亿加元买入英国的WS Atkins Plc。

10大类股中有七种收低。金融股跌0.5%，因加拿大公债收益率下滑。该国3月通胀不及预期，凸显对加拿大加息将很遥远的预期。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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