版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 8日 星期六 05:23 BJT

加拿大股市：小幅收跌，因金融股下滑和投资者避险

路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。

银行股下跌0.2%，因加拿大10年期公债收益率降至四个月低位1.505%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低30.05点，或0.19%，报15,667.13点。本周上升0.8%，连续第二周上升。周五10大类股中有六种收低。

尽管商品价格上涨，但能源股和原材料股分别下跌0.7%和0.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐