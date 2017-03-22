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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 05:32 BJT

加拿大股市：小幅收高，因能源股，工业股和材料股上涨

路透多伦多3月22日 - 加拿大主要股指周三小幅收升，能源股，工业股和材料股上涨，盖过金融股下跌带来的压力，市场在上日被大举抛售后反弹。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数小幅收涨，和美国股市走势一致。美股微幅上涨，因投资者聚焦特朗普总统勉力推动医保议案以求在国会通过，在上日股市大跌后承接股票。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨35.33点，或0.23%，报15,348.46点。

能源股上涨0.4%，工业股上涨0.2%，原材料股上涨0.3%。金融股下跌0.2%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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