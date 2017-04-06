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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 05:38 BJT

加拿大股市：小幅收高，静待中美峰会和就业报告

路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周四温和攀升，受助于能源股和金融股上涨，但在中美峰会和就业报告发布前，市场交投基本迟滞。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收升54.19点，或0.35%，报15,697.18点。10大类股中有八种收高。

能源股升0.5%，金融股升0.3%，原材料股微升0.2%。

Barrick Gold下跌0.5%，此前了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金矿业正与加拿大金矿公司Barrick Gold展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权。

接受路透访查的分析师预期，3月加拿大新增就业岗位5,000个，美国就业岗位增加18万个。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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