版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 05:28 BJT

加拿大股市：录得六周来最大单日升幅，银行股和矿业股上涨

路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。

权重的金融股跳涨1.4%，因公债收益率从数月低位有所反弹。

基本金属矿业股上升，因中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨149.41点，或0.96%，报15,684.89点，这是3月1日来最大单日升幅。

10大类股中有九种上涨。能源股上涨1.2%，尽管油价下跌。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐