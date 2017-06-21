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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 05:53 BJT

加拿大股市：微幅下跌，因油价骤降重压能源和金融股

路透多伦多6月21日 - 加拿大主要股指周三微幅下跌，油价骤降重压能源和金融股，抵销美元下跌提振金矿股上升的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低1.07点，或0.01%，报15,148.53点。

该指数跌至200日移动均线之下，普遍认为这是偏空的信号。

美国原油期货收跌2.3%，报每桶42.53美元，在震荡交投中触及10个月低位，因对全球供应过剩的担忧加剧。油价从1月峰值下跌超过20%，这是熊市信号。

能源股下跌0.5%

油价下跌，令通胀预期下降，导致公债收益率曲线趋平，这通常会挤压银行的净利差。

金融股回落0.5%。10大类股中仅有四种收低。

包括贵金属、基本金属矿商和化肥企业的原材料股上涨1.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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