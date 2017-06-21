加拿大股市：微幅下跌，因油价骤降重压能源和金融股

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透多伦多6月21日 - 加拿大主要股指周三微幅下跌，油价骤降重压能源和金融股，抵销美元下跌提振金矿股上升的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低1.07点，或0.01%，报15,148.53点。
该指数跌至200日移动均线之下，普遍认为这是偏空的信号。
美国原油期货收跌2.3%，报每桶42.53美元，在震荡交投中触及10个月低位，因对全球供应过剩的担忧加剧。油价从1月峰值下跌超过20%，这是熊市信号。
能源股下跌0.5%
油价下跌，令通胀预期下降，导致公债收益率曲线趋平，这通常会挤压银行的净利差。
金融股回落0.5%。10大类股中仅有四种收低。
包括贵金属、基本金属矿商和化肥企业的原材料股上涨1.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。