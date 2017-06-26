加拿大股市：微幅收低，因资源股下跌

南非汇市：兰特上升，因美元走弱
1515 GMT，兰特兑美元上升0.36%，至12.9725兰特，至心理关口13.00以下，因投资者卖出美元，买入新兴市场货币。
路透多伦多6月26日 - 加拿大主要股指周一微幅收低，临近第二季末，因权重的资源股和金融股下跌，盖过消费类股上涨的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌3.54点，或0.02%，报15,316.02点，成交量为三周最小。
美国两年期和10年期公债收益率差降至80个基点，接近9月来最低。公债收益率曲线趋平可能暗示部分投资者预期经济会出现衰退。
原材料股跌0.6%，能源股回落0.6%。金融股下滑0.2%，因一些大型银行股下跌。
10大类股中半数收高。非必需消费类股升0.8%，必需性消费类股上涨近1%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
1515 GMT，兰特兑美元上升0.36%，至12.9725兰特，至心理关口13.00以下，因投资者卖出美元，买入新兴市场货币。
路透伦敦6月28日 - 德国短债收益率周三从一年高位回落，此前欧洲央行消息人士试图缓和欧洲央行总裁德拉吉讲话给市场带来的影响。此前市场将德拉吉讲话解读为暗示即将收紧政策。
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