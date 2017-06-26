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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 05:52 BJT

加拿大股市：微幅收低，因资源股下跌

路透多伦多6月26日 - 加拿大主要股指周一微幅收低，临近第二季末，因权重的资源股和金融股下跌，盖过消费类股上涨的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌3.54点，或0.02%，报15,316.02点，成交量为三周最小。

美国两年期和10年期公债收益率差降至80个基点，接近9月来最低。公债收益率曲线趋平可能暗示部分投资者预期经济会出现衰退。

原材料股跌0.6%，能源股回落0.6%。金融股下滑0.2%，因一些大型银行股下跌。

10大类股中半数收高。非必需消费类股升0.8%，必需性消费类股上涨近1%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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