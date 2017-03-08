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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 06:18 BJT

加拿大股市：挫跌逾100点，油价急跌掼压能源类股

路透多伦多3月8日 - 加拿大指标股指周三下跌逾100点，油价急跌打压能源股；金融和工业类股亦下跌。

美国原油期货重挫逾5%至每桶50.28美元，因美国原油库存激增至纪录高位，引发外界担心全球供应过剩问题将持续。

主要能源公司Canadian Natural Resources Ltd下挫4.6%至39.43加元；整体能源类股挫跌近4%，创下9月以来最低收位。该类股自今年以来已重挫12%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌111.8点，或0.72%，报15,496.98点。这是大盘1月以来第二次跌幅逾百点。

“由于有可能升息的威胁，加上市场迄今涨幅可观，尤其是过去几个月，因此见到部分修正并不意外，”Sprung Investment Management总裁Michael Sprung表示。

金融股下跌0.2%，当时债券收益率上涨；工业类股则跌0.6%。

10大类股中有八类收跌，涵盖贵金属和基本金属以及肥料企业的材料板块下跌0.1%。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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