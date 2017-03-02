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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 06:55 BJT

加拿大股市：收跌，大宗商品价格走低令资源类股承压

路透多伦多3月2日 - 加拿大指标股指周四下跌，因金矿商与其它资源类股随大宗商品价格走低而下挫，但加拿大最大独立石油企业Canadian Natural Resources股价因获利强劲而飙升。

Canadian Natural Resources股价跳涨5.3%至40.50加元，此前该企业公布季度获利强于分析师预期。

尽管美国原油库存触及历史高位，且官方数据显示俄罗斯2月未减产，但上述企业股价飙升帮助权重能源股上涨0.2%。

但资源类股下挫3.7%，因对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月加息的预期增大，令金价和铜价承压。

全球最大黄金生产商Barrick Gold跌4.4%至24.11加元，Franco-Nevada跌5.6%至82.08加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌63.03点，或0.4%，报 15,536.65点。

10大类股中有六类收高。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
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