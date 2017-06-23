加拿大股市：收高，能源和矿业股上升但黑莓因业绩逊于预期而暴跌

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。
黑莓公布，其软件和服务业务的营收意外下跌4.7%，该业务是黑莓执行长程守宗的重振公司计划的核心。
黑莓暴跌12.3%至12.86加元，科技股整体下跌0.5%。
油价从10个月低位反弹，因美元下跌，能源股大涨1.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高99.66点，或0.65%，报15,319.56点，本周升0.83%。
10大类股中有八大类股上涨。金融股涨0.2%，原材料股升1.8%。
加拿大数据方面，5月通胀放缓的速度超过预期，令加拿大央行7月加息的可能性下降。。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。