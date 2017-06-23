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市场报道 | 2017年 6月 24日 星期六 05:19 BJT

加拿大股市：收高，能源和矿业股上升但黑莓因业绩逊于预期而暴跌

路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。

黑莓公布，其软件和服务业务的营收意外下跌4.7%，该业务是黑莓执行长程守宗的重振公司计划的核心。

黑莓暴跌12.3%至12.86加元，科技股整体下跌0.5%。

油价从10个月低位反弹，因美元下跌，能源股大涨1.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高99.66点，或0.65%，报15,319.56点，本周升0.83%。

10大类股中有八大类股上涨。金融股涨0.2%，原材料股升1.8%。

加拿大数据方面，5月通胀放缓的速度超过预期，令加拿大央行7月加息的可能性下降。。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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