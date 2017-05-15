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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 05:26 BJT

加拿大股市：收高，银行股和能源股领涨

路透多伦多5月15日 - 加拿大主要股指周一上升，部分因为加拿大皇家银行上涨，扶助金融股上升，且油价跳升燃点能源股攀升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收升91.59点，或0.59%，报15,629.47点。十大类股全数上升。

加拿大皇家银行对该指数的影响最大，跳涨1.2%，多伦多道明银行紧随其后，上涨0.9%。

整体金融股升0.8%。

能源股攀升1.1%，因油价周一触及逾三周最高水准，此前沙特和俄罗斯称，减少供应行动需要延长至2018年。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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