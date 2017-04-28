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市场报道 | 2017年 4月 29日 星期六 05:43 BJT

加拿大股市：普涨收高，金矿股和金融股领军

路透多伦多4月28日 - 加拿大股市主要股指周五收高，因权重的银行股和矿业股上涨，在上日下跌后反弹。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收升79.66点，或0.51%，报15,586.13点。本周周线微幅上涨0.2%。

除了工业股外，10大类股中其余九种板块均收高。工业股在盘中走坚但收低0.1%。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股收涨1.9%。金融股收升0.3%，昨日下挫1.7%。

汤森路透股价上涨4.0%，至62.03加元，此前公司公布好于预期的第一季业绩，且确认其财测，称公司各项业务的业绩都在改善。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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