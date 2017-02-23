加拿大股市：脱离纪录高点创10日最低收位，金融与工业股回吐涨幅

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透多伦多2月23日 - 加拿大股市主要股指周四创10日来最低收盘水准，金融与工业股回吐近期的涨幅，同时材料类股因基本金属价格下挫而下跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌49.02点或0.31%，报15,781.20点。这是2月13日以来的最低收盘位。
但该股指年初迄今仍上涨3.2%，2016年累计上升17.5%。周二触及纪录高位15,943.09点。
“市场基调仍然良好，但有时会‘回调及填补缺口’，”ABC Funds的投资组合经理Irwin Michael表示，“许多个股最近几个月涨幅惊人。”
包含贵金属与基本金属矿商及化肥企业在内的材料类股跌1.1%。萨省钾肥公司跌逾3%，铜生产商First Quantum Minerals Ltd下挫6.5%。
金融类股跌0.3%，因投资者担心特朗普政府政策的经济影响，打压公债收益率走低。
10大类股中有七类收低。能源股涨1.3%，受油价上涨提振。(完) (编译 张涛；审校 张荻)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”