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市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 06:55 BJT

加拿大股市：脱离纪录高点创10日最低收位，金融与工业股回吐涨幅

路透多伦多2月23日 - 加拿大股市主要股指周四创10日来最低收盘水准，金融与工业股回吐近期的涨幅，同时材料类股因基本金属价格下挫而下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌49.02点或0.31%，报15,781.20点。这是2月13日以来的最低收盘位。

但该股指年初迄今仍上涨3.2%，2016年累计上升17.5%。周二触及纪录高位15,943.09点。

“市场基调仍然良好，但有时会‘回调及填补缺口’，”ABC Funds的投资组合经理Irwin Michael表示，“许多个股最近几个月涨幅惊人。”

包含贵金属与基本金属矿商及化肥企业在内的材料类股跌1.1%。萨省钾肥公司跌逾3%，铜生产商First Quantum Minerals Ltd下挫6.5%。

金融类股跌0.3%，因投资者担心特朗普政府政策的经济影响，打压公债收益率走低。

10大类股中有七类收低。能源股涨1.3%，受油价上涨提振。(完) (编译 张涛；审校 张荻)
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