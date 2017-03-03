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市场报道 | 2017年 3月 4日 星期六 05:22 BJT

加拿大股市：触及一周高位，因油价攀升

路透多伦多3月3日 - 加拿大指标股指周五升至一周高位，受助于油价攀升和美国本月升息的前景，投资者为近期加拿大经济不断增强感到鼓舞。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨71.85点，或0.46%，报 15,608.50点。10大类股中有九类收高。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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