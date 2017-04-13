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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 05:43 BJT

加拿大股市：触及两周低点，因金融股跟随公债收益率下跌

路透多伦多4月13日 - 加拿大主要股指周四下滑，至逾两周低位，因公债收益率下跌重压权重的金融股，自然资源股也下挫。

加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。

在美国和加拿大长周末假期前，美国在阿富汗东部投下大型空爆炸弹，给市场增添不确定性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低112.92点，或0.72%，报15,535,48点，为3月27日来最低。

该指数本周周线下跌0.8%。本周因假期，交易日减少。

10大类股中有九种收低。能源股大跌1.6%，尽管油价上涨。包括贵金属、基本金属矿商和化肥企业的原材料股跌0.6%。

加拿大统计局公布，加拿大2月新屋价格较前月上涨0.4%，同比上升3.3%。

加拿大2月制造业销售较前月下降0.2%，市场预估为下降0.7%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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