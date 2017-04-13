加拿大股市：触及两周低点，因金融股跟随公债收益率下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透多伦多4月13日 - 加拿大主要股指周四下滑，至逾两周低位，因公债收益率下跌重压权重的金融股，自然资源股也下挫。
加拿大10年期公债收益率近五个月来首次跌穿1.50%关口，跟随美债收益率的跌势，因美国总统特朗普有关美国低利率的观点，令本已因叙利亚和朝鲜地缘政治紧张局势而上涨的公债市场涨势加速。
在美国和加拿大长周末假期前，美国在阿富汗东部投下大型空爆炸弹，给市场增添不确定性。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低112.92点，或0.72%，报15,535,48点，为3月27日来最低。
该指数本周周线下跌0.8%。本周因假期，交易日减少。
10大类股中有九种收低。能源股大跌1.6%，尽管油价上涨。包括贵金属、基本金属矿商和化肥企业的原材料股跌0.6%。
加拿大统计局公布，加拿大2月新屋价格较前月上涨0.4%，同比上升3.3%。
加拿大2月制造业销售较前月下降0.2%，市场预估为下降0.7%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”