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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 05:45 BJT

加拿大股市：触及九日高位，因金融股和加拿大鹅首日上市股价上涨

路透多伦多3月16日 - 加拿大主要股指周四上涨，金融股受公债收益率上升提振走高，奢侈羽绒服制造商加拿大鹅(Canada Goose)首日上市，股价攀升。

加拿大鹅收报21.53加元，较其首次公开发行(IPO)定价17加元高出近27%。该公司上市集资3.4亿加元。

大型银行股对股指的贡献最大，加拿大皇家银行升0.7%，整体金融股上涨0.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高41.5点，或0.27%，报15,562.41点，此为3月7日来最高收位。

10大类股中有五种收高。原材料股涨0.2%，因基本金属和贵金属价格上涨。能源股微幅下跌，因油价下滑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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