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市场报道 | 2017年 3月 7日 星期二 05:57 BJT

加拿大股市：触及11日高位，因金融股和能源股攀升

路透多伦多3月6日 - 加拿大指标股指周一上涨，触及11日来最高收位，因金融股和能源股攀升，但矿业股下跌，因中国下调经济成长目标，导致金属价格下滑。

中国周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。

黄金连续第三日下跌，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话巩固了美国本月升息的预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨21.25点，或0.14%，报 15,629.75点，为2月23日来最高收位。该指数今年迄今上涨2.2%。

10大类股中有六类收高，金融股上涨0.5%。尽管油价下跌，但能源股攀升0.8%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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