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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 07:08 BJT

加拿大股市：连涨七日，收盘再创新高

路透多伦多2月15日 - 加拿大指标股指周三连续第七日上涨，再创纪录新高，金融服务类股带动涨势，此前加国与美国公布经济数据皆表现强劲。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨58.92点或0.37%，报15,844.95点，创下纪录收盘高位。

“大家一窝蜂在追涨，我认为最大的风险就是，当你追随众人的脚步时，有可能在某个点遭到踩踏，”Sprung Investment Management总裁Michael Sprung表示。

加股从去年1月触及三年低点以来，已大涨逾37%。

加拿大皇家银行上扬1.1%，至98.53加元，整体金融股上涨0.8%。

能源股涨0.7%，美国公布原油库存升至纪录高位后，油价大致守住城池。

10大类股中有九大类股上涨。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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