加拿大股市：连续第五日收低，丰业银行领跌金融股

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透多伦多2月28日 - 加拿大主要股指周二下跌，连续第五个交易日收低，加拿大丰业银行引领权重金融股跌势，此前该银行公布季度获利符合预期。
加拿大丰业银行下挫2.8%，至77.04加元，竞争对手满地可银行劲升2.2%，报100.79加元，后者业绩远超过分析师预估，同时公布一项重大的股票回购计划。
金融股整体下跌0.7%，该类股占主要股指权重达35%。
“情势不利之处是因为银行业表现真的很好，目前都有不错的获利...只是如今估值溢价已在历史高位的情况下，大家该如何继续下去？” Manulife Asset Management投资组合经理Luciano Orengo表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌64.27点，或0.42%，报 15,399.24点。
该股指2月小跌0.1%，1月中曾触及纪录高点。
10大类股中有八类收低。
能源股下滑0.3%，油价在近期窄幅区间内下跌，因美国原油产量增加抵销石油输出国组织(OPEC)带领的减产。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”