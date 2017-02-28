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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 06:55 BJT

加拿大股市：连续第五日收低，丰业银行领跌金融股

路透多伦多2月28日 - 加拿大主要股指周二下跌，连续第五个交易日收低，加拿大丰业银行引领权重金融股跌势，此前该银行公布季度获利符合预期。

加拿大丰业银行下挫2.8%，至77.04加元，竞争对手满地可银行劲升2.2%，报100.79加元，后者业绩远超过分析师预估，同时公布一项重大的股票回购计划。

金融股整体下跌0.7%，该类股占主要股指权重达35%。

“情势不利之处是因为银行业表现真的很好，目前都有不错的获利...只是如今估值溢价已在历史高位的情况下，大家该如何继续下去？” Manulife Asset Management投资组合经理Luciano Orengo表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌64.27点，或0.42%，报 15,399.24点。

该股指2月小跌0.1%，1月中曾触及纪录高点。

10大类股中有八类收低。

能源股下滑0.3%，油价在近期窄幅区间内下跌，因美国原油产量增加抵销石油输出国组织(OPEC)带领的减产。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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