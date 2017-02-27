版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 28日 星期二 07:34 BJT

加拿大股市：连续第四日下跌并创三周最低收位，黄金类股下挫

路透多伦多2月27日 - 加拿大主要股指周一创下三周来最低收位，连续第四日下跌，因黄金类股大幅下跌并且权重金融服务类股亦下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数在上周创下纪录高位15,943.09点后连续下跌。该指数自美国总统特朗普胜选以来已经累计上涨5.5%，得益于美国可能推出经济刺激措施的预期。

“在市场那么强劲上涨之后，特别是像加拿大这样受到风险交易推动的涨势，我感觉市场有些疲乏，”Fiera Capital Corporation的副总裁兼投资组合经理Candice Bangsund称。

投资者正在等待特朗普周二晚间发表关于减税、基建开支、征收进口税以及外交政策的讲话。

“投资者正在等待更多细节，他们似乎有点不耐烦了，”Bangsund说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌69.96点，或0.45%，至15,463.51点，为2月6日以来最低收位。

该指数尾盘大幅下跌，与Enbridge Inc完成对Spectra Energy Corp收购后的指数重新平衡相关的交易有关。

材料类股跌3.6%。10大类股中有四类收低。金融类股跌0.4%。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐