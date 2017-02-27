加拿大股市：连续第四日下跌并创三周最低收位，黄金类股下挫

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透多伦多2月27日 - 加拿大主要股指周一创下三周来最低收位，连续第四日下跌，因黄金类股大幅下跌并且权重金融服务类股亦下滑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数在上周创下纪录高位15,943.09点后连续下跌。该指数自美国总统特朗普胜选以来已经累计上涨5.5%，得益于美国可能推出经济刺激措施的预期。
“在市场那么强劲上涨之后，特别是像加拿大这样受到风险交易推动的涨势，我感觉市场有些疲乏，”Fiera Capital Corporation的副总裁兼投资组合经理Candice Bangsund称。
投资者正在等待特朗普周二晚间发表关于减税、基建开支、征收进口税以及外交政策的讲话。
“投资者正在等待更多细节，他们似乎有点不耐烦了，”Bangsund说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌69.96点，或0.45%，至15,463.51点，为2月6日以来最低收位。
该指数尾盘大幅下跌，与Enbridge Inc完成对Spectra Energy Corp收购后的指数重新平衡相关的交易有关。
材料类股跌3.6%。10大类股中有四类收低。金融类股跌0.4%。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”