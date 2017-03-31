加股业绩：黑莓第四季亏损缩窄，得益于营运成本下降近一半

路透3月31日 - 黑莓周五公布季度亏损下降，得益于营运成本下降近一半。

截至2月28日的第四季，黑莓净亏损缩窄至4,700万美元，合每股亏0.10美元，上年同期则分别为亏损2.38亿美元和每股亏0.45美元。

黑莓表示，当季公司的营运支出下降49.2%至2.29亿美元。