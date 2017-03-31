加股业绩：黑莓第四季亏损缩窄，得益于营运成本下降近一半

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透3月31日 - 黑莓周五公布季度亏损下降，得益于营运成本下降近一半。
截至2月28日的第四季，黑莓净亏损缩窄至4,700万美元，合每股亏0.10美元，上年同期则分别为亏损2.38亿美元和每股亏0.45美元。
黑莓表示，当季公司的营运支出下降49.2%至2.29亿美元。
当季营收则下降38.3%至2.86亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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