重温稿-中国经济：化解产能过剩要迈“三道坎”，关键理清政府和市场边界--工信部部长

路透北京12月19日 - 化解产能过剩是中国明年经济工作的重要任务之一。新华社周四援引工信部部长苗圩称，化解产能过剩痼疾必须破除的“三道坎”，即厘清政府和市场的边界，强化环保、安全等标准的硬约束，增强企业技术创新和管理创新能力。

“产能过剩既受经济周期波动影响，也有产业和市场内在规律因素，但根本原因还是相关体制机制不健全，”苗圩说。

他指出，化解产能过剩必须厘清政府和市场的边界，发挥市场基础性作用，凡是市场和企业能决定的都交给市场和企业。

“政府对产能进行科学引导，要防止在抑制产能过剩问题上一刀切，要疏堵结合，既考虑产能调整全局，又要顾及地方资源优势和发展经济的合理诉求，通过先进产能置换等方式逐步推动，用发展的办法解决前进中的问题，”他称。

在中国现行税制和政绩考核制度下，各地青睐两高一资等GDP和税收收入贡献较高行业的投资，客观上造成一些行业产能膨胀。而在现行投资审批核准制度下，政府对企业投资干预过多，甚至出现违规审批情况，增加了市场交易成本，扭曲了企业决策行为。

此外，市场退出机制不健全，有关节能环保法律规定的惩罚力度不足，土地、能源、资源等要素成本没有完全内化为企业生产成本，难以对企业退出形成有效的倒逼机制。同时，资本市场、产权交易市场不完善，无法满足企业退出有关产权交易和产权重组的需要。

苗圩透露，中国将进一步修改完善节约能源、环境保护等法律法规，同时加强对工业企业执行环保、安全等法律法规和强制性标准的专项监督检查，建立协调统一的管理体系。

而且，明年将进一步加大企业技术改造力度，对应用新技术新工艺进行节能和环保改造、生产高附加值产品、有市场需求的项目继续给予支持。同时，通过政策引导、典型示范和改进服务等，使产能严重过剩行业的企业不断改进管理。

当前，中国产能过剩行业基本上是原材料型、高能耗型行业。2012年粗钢、电解铝、水泥、平板玻璃、造船等行业产能利用率均低于75%，加之大量在建和拟建项目，这些行业产能过剩矛盾仍在加剧。

而且，中国产能过剩的一大特点是总量过剩与结构性过剩并存。以钢铁、平板玻璃、造船等行业为例，主要是低端产能过剩，而高端产能不足。2012年中国进口钢材1,366万吨，特别是用于大型及超大型变压器、高档汽车、高档家电、风电、核电等高端装备制造的钢材还需要大量进口。

日前结束的中央经济工作会议中布置明年工作安排的第二条就是大力调整产业结构，要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展，坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。