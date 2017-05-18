华泰期货：去产能预期仍存，沪铝维持逢低做多思路

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
近期，受成本端企稳和库存下滑影响，沪铝在13600元/吨附近获得支撑。目前去产能预期仍存，后市建议投资者整体维持逢低做多思路。
根据排产计划，今年电解铝投产产能大大超出需求增量，因而市场前期对铝价偏悲观。而且前期在新疆减产不及预期后，西南地区电解铝新增产能投产，山东和内蒙古地区去产能文件逐渐出台但没有实质数量计划，市场一直维持观望态度。但是，供给侧改革带来了铝市去产能预期，在一定程度上支撑了铝价。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
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