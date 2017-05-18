华泰期货：去产能预期仍存，沪铝维持逢低做多思路

根据排产计划，今年电解铝投产产能大大超出需求增量，因而市场前期对铝价偏悲观。而且前期在新疆减产不及预期后，西南地区电解铝新增产能投产，山东和内蒙古地区去产能文件逐渐出台但没有实质数量计划，市场一直维持观望态度。但是，供给侧改革带来了铝市去产能预期，在一定程度上支撑了铝价。(完)