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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 08:55 BJT

华泰期货：多因素压制，大连豆粕期货弱势运行

以下内容节选自3月22日的《期货日报》：

　　NOPA3月15日公布的压榨报告显示，2月美国大豆压榨量为1.42792亿蒲，低于市场的平均预期1.46091亿，同时也是2016年9月以来的月度最低压榨量。此外，美联储近期宣布了2017年以来的首次加息，但对于包括美豆在内的大宗商品而言影响相对有限，因市场此前已经充分消化了这一预期。短期内受新季美豆种植面积增加、NOPA压榨报告利空，以及南美丰产压力影响，国内豆粕期价将跟随美豆维持弱势震荡。

近期，豆粕现货以及期货价格持续疲软，所以下游厂商基本都持观望态度，采取随用随采的策略，需求方面难令豆粕期价获得提振。从近期盘面来看，豆粕1705合约下方2,850元/吨一线虽有较强支撑，但短期难改弱势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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