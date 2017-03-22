华泰期货：多因素压制，大连豆粕期货弱势运行

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
以下内容节选自3月22日的《期货日报》：
NOPA3月15日公布的压榨报告显示，2月美国大豆压榨量为1.42792亿蒲，低于市场的平均预期1.46091亿，同时也是2016年9月以来的月度最低压榨量。此外，美联储近期宣布了2017年以来的首次加息，但对于包括美豆在内的大宗商品而言影响相对有限，因市场此前已经充分消化了这一预期。短期内受新季美豆种植面积增加、NOPA压榨报告利空，以及南美丰产压力影响，国内豆粕期价将跟随美豆维持弱势震荡。
近期，豆粕现货以及期货价格持续疲软，所以下游厂商基本都持观望态度，采取随用随采的策略，需求方面难令豆粕期价获得提振。从近期盘面来看，豆粕1705合约下方2,850元/吨一线虽有较强支撑，但短期难改弱势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。