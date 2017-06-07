华泰期货：大连焦煤期货均线空头排列，鸡蛋期货正在构建底部

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

焦煤1709合约在形成大双顶形态后，近日向下突破颈线，并反抽测试颈线位压制的有效性。中短期均线呈空头排列，下跌趋势明显。在行情运行中，下跌均为大阴线，并且伴有放量行为，力度较强，而反弹则为小阴小阳，力度较弱。

趋势指标MACD持续运行在零轴下方，布林带亦显示中轨对价格形成压制。近日需关注990元/吨颈线位对价格的压制作用，如不能重新回到颈线位上方，则双顶形态向下突破有效，可果断建立空单。如重回颈线位上方，则立即止损。

鸡蛋1709合约在5月31日向下突破前期低点后，转而向上运行。在此过程中，成交量大幅增加，持仓量则快速减少，显示空头急于离场。最近三个交易日，1709合约两次向上冲击3650元/500千克的压力位未能成功，表明底部仍需整固。

短期均线转头向上，中期均线下行势头减缓，MACD指标在零轴下方形成底背离，种种迹象显示，底部正在构建之中。操作上，待价格回调至3550元/500千克，建立多单。(完)

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