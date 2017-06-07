华泰期货：大连焦煤期货均线空头排列，鸡蛋期货正在构建底部

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月7日的《期货日报》：
焦煤1709合约在形成大双顶形态后，近日向下突破颈线，并反抽测试颈线位压制的有效性。中短期均线呈空头排列，下跌趋势明显。在行情运行中，下跌均为大阴线，并且伴有放量行为，力度较强，而反弹则为小阴小阳，力度较弱。
趋势指标MACD持续运行在零轴下方，布林带亦显示中轨对价格形成压制。近日需关注990元/吨颈线位对价格的压制作用，如不能重新回到颈线位上方，则双顶形态向下突破有效，可果断建立空单。如重回颈线位上方，则立即止损。
鸡蛋1709合约在5月31日向下突破前期低点后，转而向上运行。在此过程中，成交量大幅增加，持仓量则快速减少，显示空头急于离场。最近三个交易日，1709合约两次向上冲击3650元/500千克的压力位未能成功，表明底部仍需整固。
短期均线转头向上，中期均线下行势头减缓，MACD指标在零轴下方形成底背离，种种迹象显示，底部正在构建之中。操作上，待价格回调至3550元/500千克，建立多单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为