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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:16 BJT

华泰期货：尽管沪锌价格回落，但锌矿利润仍维持在较高水平

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

　 近期笔者深入调研云南锌产业链情况，包括锌矿、冶炼和二次锌物料回收使用等。从绝对数量看，今年锌矿利润依然维持较高水平。但从边际角度看，随着锌矿供给增加，加工费将逐渐走高。若锌价维持震荡，产业链利润将从锌矿端延伸冶炼端。同时高锌价也带给二次物料使用企业新的发展机遇。

　　去年锌价走高带动锌矿利润回升。今年虽预计供给回升，但锌矿仍需补缺口。本次调研显示环保因素限制小型矿山，大型合规矿山则因此受益。当前锌价虽回落，但因产量支撑锌矿利润仍维持在较高水平。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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