华泰期货：沪胶做多动能不足，建议逢反弹抛空

以下内容节选自6月14日的《期货日报》：

在全球供应正常、国内供应过剩的背景下，沪胶1709合约从22450元/吨下跌到12215元/吨，跌幅近半。而5月下旬，在海外全面开割的影响下，国际市场领跌国内市场。东京胶下跌28.37%，沪胶下跌14.93%。目前，沪胶总持仓从3月31日的34万手增加到现在的54万手左右，创下历史新高。笔者认为，沪胶已经进入波动放大的周期内，建议逢反弹抛空。

从产业逻辑来看，1709合约下跌未完结，但是12000元/吨的全乳胶也进入到部分企业生产流通的边际范围内。加上宏观类资产澳元、铜也在走强，部分资金开始预期沪胶1709合约反弹，导致1709合约在下跌的时候出现增仓。由于1709合约交割后面临仓单注销，所以依然建议在自身交易体系的管控下，在压力位抛空沪胶1709合约。(完)

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