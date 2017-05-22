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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 08:49 BJT

华泰期货：郑商所易盛农期指数中长期振荡偏强运行概率较大

以下内容节选自5月22日的《期货日报》：

易盛农期指数上周稳步上行。截至5月19日，报收于1154.17点。

　　权重品种上周走势分化，菜粕表现最差，软商品中白糖较好，菜油短期仍偏弱。总体来看，受助于政策性红利和通胀影响，农产品易涨难跌，尽管短期个别品种如菜粕仍有调整需求，但中长期来看易盛农期指数继续振荡上行的概率较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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