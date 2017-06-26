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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:49 BJT

华泰期货：郑商所易盛农期指数振荡偏强运行，权重品种表现分化

以下内容节选自6月26日的《期货日报》：

易盛农期指数上周振荡小幅上行。截至6月23日，报收于1119.34点。

权重品种表现有所分化，棉花走势较强，油脂油料表现偏弱。总体来看，农产品处于相对低位，易涨难跌，尽管短期个别品种如菜粕仍有调整需求，但中长期来看易盛农期指数继续振荡上行的概率较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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